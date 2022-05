Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 maggio 2022/ Pesci, Cancro e Scorpione: le previsioni…

Che giornata sarà quella di oggi, domenica 1 maggio 2022, per i segni di Acqua? A darci risposte è l’oroscopo Paolo Fox, tramite i canali di Radio Latte Miele. Allora scopriamo cosa devono aspettarsi Pesci, Cancro e Scorpione, quali sono le indicazioni dell’astrologo per questi segni…

Oroscopo di Paolo Fox: Pesci, per chi vuole figli…

Sono le ultime ore con Venere nel segno per i Pesci, ma Marte proseguirà fino al 24 nel vostro spazio zodiacale, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Se dovete farvi sentire per un accordo cercate poi di andare avanti. Il momento è fertile per chi vuole avere un figlio. Anche per chi è stato in crisi o ha vissuto una separazione, le cose andranno meglio.

Oroscopo domani 2 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo di Paolo Fox: Cancro e Scorpione pensierosi

Il passato per il Cancro è importante anche se sbuffate quando lo sentite dire. C’è chi sogna la notte una persona che non vede da tempo o che pensa di aver sbagliato nel passato o di essere una persona nuova, ma di aver bisogno di radici. Cercate di trovare un momento buono recuperare energie, siete stati un po’ giù di corda e pensieroso attorno a venerdì.

Oroscopo Paolo Fox settimanale, 2-8 maggio 2022/ Classifica: i segni top Ariete, Toro, Cancro, Bilancia...

I nati sotto il segno dello Scorpione devono lasciarsi andare a qualcosa di nuovo. Questo, per l’oroscopo Paolo Fox, è un bel mese per sfruttare Marte che fino al 24 regala una bella capacità di azione. In certi rapporti se c’è stato disagio potrebbe essere che sia subentrata la noia. Si parla soprattutto a chi sta insieme da tanto tempo. Forse le conoscenze fatte in questi giorni potrebbero darvi di più. Se dovete fare un accordo di lavoro oppure parlare di cose importanti è meglio farlo entro il 10.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 maggio 2022/ Capricorno, Toro e Vergine: le stelle...

© RIPRODUZIONE RISERVATA