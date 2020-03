Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 marzo 2020/ Toro e Gemelli al top, Cancro in crescita ma..

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 marzo 2020: Toro, Pesci e Gemelli al top

A I Fatti Vostri l’oroscopo di Paolo Fox ci ha raccontato i segni al top per la giornata di oggi, 1 marzo 2020. Toro: cinque stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. C’è anche un buon weekend, con una crescita esponenziale oggi. Si è in una piena ricostruzione della vita. Non tutti, ma alcuni pensano alla casa da ottenere magari, da migliorare. C’è chi arriva prima e chi arriva dopo. Marzo sarà un mese importante. Gemelli: quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. Weekend nel complesso interessante da spendere per amare. Ci sono possibilità intriganti. Pesci: cinque stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Se c’è un solo orizzonte si deve seguirlo. E’ un periodo di crescita. Sarebbe il caso di leggere di più e fortificare la vita interiore.

Cancro, Bilancia e Sagittario in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox ci conduce a quelli che sono i segni in potenziale crescita. Cancro: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Dal 5 di marzo tornerà favorevole Venere. Tutte le tensioni vissute di recente potrebbero avere uno sbocco. Bello il cielo di marzo con una crescita ed emozioni in crescendo. Bilancia: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. E’ il segno del quieto vivere, ma bisogna essere onesti con sé stessi e cercare di risolvere i problemi. Alla fine questo weekend produce un effetto positivo, ma se si devono prendere delle scelte forse è il caso di aspettare la fine di questa settimana. Sagittario: amore e lavoro quattro, fortuna cinque stelle. Sarebbe il caso di riprendere il contatto con tutto quello che piace. Si può continuare soprattutto se si è ottimisti per quello che accadrà.

