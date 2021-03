Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche oggi, lunedì 1 marzo 2021 nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dall’Ariete, L’avvicinarsi della primavera sembra far avvertire una voglia di rivincita che aiuterà ad elaborare le chiusure avvenute durante gli ultimi mesi. Queste giornate vedono la presenza di una Luna opposta che potrebbe portare qualche ripensamento, ma già a partire da mercoledì si potrà iniziare a progettare ciò che si desidera portare avanti a partire da aprile..

Nati Leone? Il mese di Febbraio sembra aver causato alcuni cambiamenti difficili da accettare. Non tutte le trasformazioni avvenute nell’ultimo periodo potrebbero essersi rivelate facili da gestire, e alcuni aspetti andranno accettati con un pizzico di rassegnazione. Dei nuovi progetti allontaneranno presto ogni rimpianto.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox Per l’ultimo segno di Fuoco, il Sagittario, Nonostante si avverta una grande voglia di cambiamento, le occasioni che potrebbero innescare le trasformazioni desiderate sembrano ancora lontane. Anche le relazioni potrebbero soffrire qualche tensione: attenzione a non lasciare che le proprie inquietudini interiori compromettano un rapporto.

