Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Per il Cancro: L’inizio di questa settimana sembra portare qualche incertezza: dopo un 2020 piuttosto complicato, sembra arrivato il momento di iniziare nuovi percorsi. Con l’arrivo dell’estate si potranno apprezzare degli importanti cambiamenti.

E lo Scorpione? Marzo sembra nascere con un Sole e una Venere favorevole che sembrano permettere di riscattarsi da un Febbraio piuttosto pesante. Le ultime settimane potrebbero aver visto nascere qualche problematica in più, ma presto si potrà godere nuovamente di emozioni molto positive.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultime previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 1 marzo 2021 per i nati sotto il segno dei Pesci. Dopo i disagi portati dalla scorsa settimana, ora una Venere nel segno invita a guardare al futuro con ottimismo. Grazie a Marte in buon aspetto questa settimana potrebbe offrire qualche buona opportunità.