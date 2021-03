Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, con l’astrologo presente come di consueto all’appuntamento sulla rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. Vediamo allora cos’ha in serbo per i nati Gemelli, Bilancia e Acquario per la giornata di oggi: lunedì 1 marzo 2021.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo giorno del mese di Marzo per i nati sotto il segno dei Gemelli: Una Luna favorevole sembra regalare a queste giornate qualcosa in più, che sembra preannunciare la grande situazione astrologica che si andrà a delineare con l’inizio della primavera. Chi desidera intraprendere dei nuovi progetti potrà godere di molte occasioni, e anche l’aspetto sentimentale vedrà un buon recupero.

Passiamo alla Bilancia: Questo 2021 sembra prospettarsi molto interessante, ma per poter apprezzare i cambiamenti più significativi bisognerà attendere l’inizio della primavera. Riuscire ad avere le idee chiare aiuterà a prepararsi adeguatamente allo sviluppo di alcuni progetti. In amore potrebbe esserci ancora qualche piccolo dubbio.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’Acquario è l’ultimo segno d’Aria oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox: Queste giornate potrebbero veder nascere qualche conflitto interiore e qualche distrazione in più, ma tutto sommato ora sembra possibile contare su un periodo di discreto recupero.o

