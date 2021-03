Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 marzo 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Paolo Fox risponde presente all’appello dei suoi fedeli ascoltatori sulle frequenze di Radio Latte e Miele: le sue previsioni dell’oroscopo sono un appuntamento immancabile anche oggi, lunedì 1 marzo 2021. In questo spazio vogliamo soffermarci in particolare su ciò che ha detto l’esperto degli astri per quanto riguarda i segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno di Terra è il Toro: cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?Il mese di Febbraio sembra aver causato qualche difficoltà, che potrebbe però aver contribuito a far intendere su quali compagnie si può fare affidamento. In ambito lavorativo potrebbero esserci alcuni cambiamenti da fare a causa di interferenze esterne.

Mirino puntato ora sulla Vergine:Se la scorsa settimana si potrebbe essere rivelata complessa da gestire, quella che si sta aprendo aiuterà a riconquistare maggior serenità. Dopo alcuni giorni particolarmente tesi, ora si potrà ritrovare la voglia di mettersi in gioco, soprattutto sul piano pratico.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno è quello del Capricorno con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox: la settimana che si è appena conclusa potrebbe aver portato qualche ripensamento, o un po’ di indecisione. Queste giornate invitano a riflettere attentamente sulle persone di cui ci si circonda, cercando di allontanarsi dalle relazioni poco equilibrate. Quest’anno aiuterà a trovare una sistemazione definitiva ad alcune situazioni rimaste troppo a lungo in sospeso. Emozioni in vista, specialmente con Pesci, Toro e Leone.

