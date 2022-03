Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Cosa dicono i pianeti in questo giorno? Ce lo dice l’astrologo attraverso i canali di Radio Latte Miele. Come andranno il lavoro, l’amore, gli affari e i rapporti in famiglia? Scopriamo tutto di questo martedì per i 12 segni zodiacali. Ariete, Leone e Sagittario: ecco come andrà.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Luna favorevole

Ariete, in questo martedì avrai una Luna favorevole e un Mercurio interessante. Ancora non abbiamo questa “liberazione”, la chiamiamo così, di sabato 6, quando Venere e Marte torneranno attivi. Nonostante questo, il periodo comincia ad essere migliore. Tra l’altro, l’Oroscopo Paolo Fox ti ricorda alcune giornate particolari di marzo come quella del 9, 10 e del 14 e 15, che potrebbero davvero portare qualcosa di più. Avrai idee chiare e possibilità di stringere alleanze anche con persone importanti, sul lavoro e non. Cerca di superare quella fase di agitazione che ogni tanto prende la tua vita.

Leone e Sagittario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Leone, come sarà il tuo martedì secondo L’oroscopo Paolo Fox? L’astrologo prevede che oggi i nati Leone si potrebbero ritrovare a fare troppo. È vero che siete bravissimi nel portare avanti tante cose contemporaneamente, ma bisogna poi tenere testa a tutto. La tenuta, a livello nervoso, non è altissima, con questa Luna opposta. Un consiglio: bisogna saper reagire con fermezza e serietà alle provocazioni del periodo e stare un pochino attenti in amore.

Sagittario, con la Luna attiva da domani, questa parte centrale della settimana è dalla tua parte: potrebbero arrivare presto belle novità. Tutti parlano della tua eccessiva voglia di successo, di benessere a tutti i costi, ma molti non sanno che sei anche una persona che si mette in gioco e che, per ottenere ciò che desidera, è pronta a fare di tutto. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: se vivi in un ambiente troppo chiuso, avrai sempre più voglia di uscirne, fallo e non lasciarti soffocare. Le discussioni saranno però all’ordine del giorno con Gemelli e Vergine: preparati.

