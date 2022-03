Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: le stelle…

Comincia una nuova giornata. Nonostante il momento difficile che il mondo si trova ad affrontare, è necessario guardare avanti con ottimismo. Come andrà questo martedì? Cosa succederà? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele. Ecco la giornata di Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata del Cancro

Cari nati Cancro, cosa dice per voi l’Oroscopo Paolo Fox? L’astrologo si dice convinto del fatto che dal 6 di questo mese, non avendo più tanti pianeti in opposizione, piano piano riprenderanno le buone notizie. Ancora c’è da risolvere qualche piccolo fastidio d’amore: nei rapporti traballanti, attenzione! C’è chi non sa se portare o meno avanti un progetto: maggiore chiarezza sarebbe la scelta migliore. Sul lavoro sembra tutto fermo o rallentato.

Scorpione e Pesci, quali sono i segni al top di oggi secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Scorpione, come andrà la tua giornata? L’Oroscopo Paolo Fox parla di una Luna importante ma anche un po’ troppo stuzzicante. Senti che ti sfugge qualcosa? Rimanda a domani una discussione, sforzati piuttosto di approfondire un dialogo o una conoscenza con una persona che ti interessa, ricordando però che marzo mette in discussione i rapporti che non vanno. Non preoccuparti, dunque, se ogni tanto si arriverà allo scontro. Se quindi c’è una persona che non va d’accordo con te e che ti tiene testa, è probabile che ogni tanto sentirai sintomi di stanchezza fisica e soprattutto intolleranza verso queste persone.

Pesci, il tuo è un Oroscopo molto promettente, come dice l’Oroscopo Paolo Fox. Perché è vero che ci sono sempre ripensamenti e voi siete di quelli che assorbono come spugne le problematiche che derivano dall’esterno, ma questo non è certo un periodo felice per il mondo. Dopo un problema risolto, ne arriva immediatamente un altro. Però tu sei un segno che non deve pensare solo ai problemi. Se la vita è problematica, comunque, bisogna andare avanti. A volte il tuo segno è vittimo di pigrizia: non ti addormentare! A meno che l’amore non sia nei tuoi sogni e avrai vissuto solo se hai amato. Giove aiuta chi vuole recuperare dal punto di vista psicologico. Single? Datevi da fare, mi raccomando, potrebbe essere il momento giusto per voi!

