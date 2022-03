Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2022/ La giornata di Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, attenti alle discussioni

Gemelli, come sarà la tua giornata? Non è escluso che con Luna, Mercurio, Saturno in aspetto buono, queste giornate inizino a dare qualche buona possibilità, in particolare a coloro che sono rimasti fermi in passato e che non vengono da un periodo brillante. In certi giorni hai bisogno di un po’ di energia, di stabilità: dove trovarla? Magari negli altri! Le persone che ti sono vicine potrebbero aiutarti a star meglio. I Gemelli vogliono vincere ogni sfida questa settimana, sono più agguerriti che mai. Attenzione solo a discussioni per contratti e accordi da rivedere, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

Caro Bilancia, come andrà la tua giornata? Come dice l’Oroscopo Paolo Fox, in questo periodo potresti essere preso da un turbine di tensioni piuttosto alte: il peggio è passato nel senso che hai già fatto una scelta che magari ha stupito tutti, anche se potrebbe aver creato dei disagi. È vero che sia in amore, sia sul lavoro ci sono state tante problematiche, ma adesso cerca di ritrovare un po’ di serenità, anche se non sarà facile. Vivere con leggerezza in questi giorni non è semplice per ciò che ci accade intorno, ma bisogna trovare un po’ di positività.

L’Acquario vive un periodo agitato, ma anche da protagonista: difficile che tu passi in osservato, anzi! Il tuo intuito è straordinario e potrebbe aiutarti anche in amore. Una nuova storia d’amore potrebbe nascere già da domenica, come dice l’Oroscopo Paolo Fox. C’è infatti Venere attiva che potrebbe aiutare nella ricerca, ma non solo. Se c’è stato un allontanamento potrà esserci una rappacificazione. I rapporti più attraenti, ma anche un po’ più contrastati, a volte ci sono con lo Scorpione e con il Toro, che proprio in questo periodo non sono del tutto sereni. In questo periodo, al di là della tua intelligenza, capacità di azione e creatività, devi in qualche modo trovare un punto di accordo. L’amore è fondamentale, ma non con troppo ‘pepe’.

