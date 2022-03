Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: lavoro e amore…

Torna l’Oroscopo Paolo Fox anche in questo martedì. L’astrologo, attraverso Radio Latte Miele, ci dà le sue previsioni per la giornata. Come sarà questo 2 marzo? Vediamo come andrà la giornata per i segni di terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Il Toro come va in amore? Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox svelano che…

Il Toro in amore non è molto convinto di quello che sta accadendo, come spiega l’Oroscopo Paolo Fox. È chiaro che si tratta di un’osservazione generale: ci sarà chi è più affaticato, o addirittura chi è in crisi mentre altri semplicemente saranno distaccati dal partner o vorranno, almeno una volta, parlare e dire come la pensano, anche a rischio di incrinare il rapporto. Altri attacchi sono arrivati dall’esterno, a cui è possibile reagire. Mi raccomando, in questi giorni cerca di non fare troppo: proprio oggi potresti sentirti un po’ stanco.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, come andrà?

Il segno della Vergine in questa giornata è più forte, ma tra giovedì e venerdì è probabile che sia messo alla prova. A questo proposito, potrebbe esserci un pagamento in sospeso oppure in sospeso una discussione. Questo è un periodo di trattative, di accordi e di affari. Occhio a persone che sembrano dalla tua parte e poi improvvisamente non lo sono più. L’Oroscopo Paolo Fox dice che non è un soltanto un periodo all’insegna delle novità e delle possibilità, ma anche delle piccole polemiche, che potrebbero non mancare.

Capricorno, non devi pensare che questo oroscopo sia difficile. Più che altro diventano un po’ complessi i rapporti con gli altri: sembrava che alcune cose si fossero consolidate e invece non è così. L’Oroscopo Paolo Fox dice che entro la fine di aprile, dovrai mettere “i puntini sulle i” su tante situazioni diverse, cercando di chiarire alcune cose. Leggendo tra le righe, avrai intuito che sono possibili anche delle ombre. La tua sensibilità, la tua caparbietà e la tua determinazione ti porteranno a raggiungere il tuo scopo. In amore, gelosia in aumento.

