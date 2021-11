Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 novembre 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ci ritroviamo per l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo fornite tramite i microfoni di Radio Latte e Miele. Se siete ansiosi di scoprire cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 1 novembre 2021, per i nati Ariete, Leone e Sagittario, allora non vi resta che procedere per leggere le parole pronunciate da Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone?

L’oroscopo Paolo Fox per i segni di Fuoco si apre con le previsioni per il segno dell’Ariete: “Tante situazioni sembrano sopraffarvi, forse state lavorando molto senza ottenere grandi risultati. Cercate di proiettarvi maggiormente al futuro, senza dare troppo peso agli ostacoli del momento. Da venerdì Giove non sarà più in posizione contraria, a vantaggio di un miglioramento generale della situazione. In amore sarà importante fare attente valutazioni”.

Ora è il momento delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che riguardano chi è nato sotto il segno del Leone. La fatica si farà sentire in prossimità di giovedì, c’è qualche incarico che avete accettato che vi ha portato a pentirvene. Un senso di ribellione caratterizzerà quindi questa settimana, anche nel merito delle valutazioni su alcuni rapporti e persone. Cautela nei rapporti con i nati sotto il segno dell’Ariete.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco si chiude con il Sagittario. Il periodo è importante sia per il lavoro che per gli aspetti sentimentali, ma questa settimana è ancora poco chiara. Il cielo agitato indica qualche problematica che riguardano la casa o la famiglia, attenzione quindi alle questioni di carattere burocratico.

