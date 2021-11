Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 novembre 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione, Pesci…

L’oroscopo Paolo Fox anche quest’oggi ci tiene compagnia e ci aiuta con le sue previsioni a cominciare nel migliore dei modi questo nuovo mese di novembre. In questo approfondimento ci occuperemo esclusivamente dei segni d’Acqua, grazie alle indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, stiamo per scoprire cosa prevedono le stelle per i nati Cancro, Scorpione, Pesci per la giornata di oggi, lunedì 1 novembre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Scorpione?

Il focus sui segni d’Acqua dell’oroscopo Paolo Fox si apre con il Cancro. Questa settimana meritate il massimo dei voti, il cielo di metà settimana sarà ricco di pianeti a favore. Il momento è propizio per fare maggiore chiarezza dal punto di vista sentimentale, magari tagliando quei rapporti che non hanno più nulla da darvi.

Sarà una settimana ottima per lo Scorpione grazie a delle stelle in posizione decisamente favorevole. Il momento è propizio per dare libero sfogo ad un amore o alle proprie capacità. State vivendo un periodo dove riuscite ad essere particolarmente saggi, valutando ogni circostanza con l’obbiettivo di ridurre al minimo gli errori. Attenzione a venerdì perché potrebbero esserci ottime novità in amore.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Il mese di novembre segna finalmente la svolta tanto sperata. Il riscatto sarà strettamente legato alla vostra forza di volontà, sopratutto nel superare il passato. Il cielo è ricco e favorevole per i progetti sia lavorativi che sentimentali, sentitevi quindi pronti ad accettare nuove esperienze proposte dal partner. Se persiste ancora dell’agitazione con alcune persone, vuol dire che la cosa migliore è procedere da soli.

