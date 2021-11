Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 novembre 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia, Acquario…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox aprono questa nuova settimana, che segna anche l’inizio di un nuovo mese per tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal noto astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. In molti sono impazienti di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Gemelli, Bilancia, Acquario per la giornata di oggi, lunedì 1 novembre 2021. Siete nel posto giusto, perché non resta che proseguire nella lettura per scoprire se le stelle saranno vostre alleate.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 novembre 2021/ Previsioni Toro, Capricorno e Vergine...

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Bilancia le previsioni del giorno

Apriamo le danze per quanto concerne l’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno dei Gemelli. La settimana promette decisamente bene grazie alla luna in posizione positiva. Anche Venere ancora opposta non è più così ostile. Abbiate la giusta cautela unicamente nelle relazioni con pesci e sagittario. .

NANCY BRILLI MALATTIA: TUMORE DELL'OVAIO ED ENDOMETRIOSI/ "Mio figlio? Un miracolo"

Ora invece scopriamo le previsioni riguardanti i nati sotto il segno della Bilancia. La chiarezza nei prossimi giorni sarà fondamentale, in particolare da giovedì con la luna nel segno. Siete più comprensivi, forse perché state studiando una persona in particolare nel tentativo di trovare la verità di un rapporto. La posizione di Marte favorisce un più proficuo lavoro su voi stessi. Il periodo è inoltre favorevole per valutare nuovi progetti lavorativi.

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

L’Acquario completa l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. La settimana risulterà pesante verso il weekend, le stelle agitate non aiuteranno a mantenervi calmi. State prendendo atto del fatto che in ambito lavorativo manca il giusto tornaconto, a svantaggio della sfera economica. In amore invece regna un certo squilibrio di sentimenti, è quindi un momento di attesa verso una nuova stabilità. .

MOGLI E FIGLIE RONN MOSS/ "Devin mi ha insegnato a baciare, poi con Brooke..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA