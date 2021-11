Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 novembre 2021/ Previsioni Toro, Capricorno e Vergine…

Questo lunedì non può iniziare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox attesa da tutti gli amanti dell’astrologia. In questo focus ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Capricorno e Vergine per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 1 novembre 2021? Proseguiamo la lettura per scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e del Capricorno?

Apriamo l’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni di Terra con le previsioni per il Toro. State vivendo una circostanza decisamente particolare, se c’è un rapporto in bilico riuscirete finalmente a parlare senza filtri e freni. Chi gestisce un’attività in proprio dovrà rivalutare le proprie strategie, magari ripartendo da zero al fine di tornare ad avere effettive gratificazioni.

Invece, per il Capricorno, in questi giorni sarà importante iniziare un’analisi più pragmatica della situazione che state vivendo. Da venerdì Venere e Mercurio torneranno in posizione positiva, a vantaggio dei progetti attuali e futuri. Anche dal punto di vista sentimentale sono attese novità, sopratutto dal punto di vista delle emozioni.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo il focus dell’oroscopo Paolo Fox riguardante i segni di Terra con la Vergine. Da questa settimana la situazione avrà un netto miglioramento, in particolare torneranno favorevoli Venere e Mercurio. Siete alla ricerca della stabilità ma qualcuno potrebbe trovare curiosità in persone che non rappresentano proprio un grande equilibrio. Probabilmente avete un desiderio celato di vivere qualcosa di diverso rispetto all’ordinario. Attenzione alla conduzione che riguarderà la giornata di domenica.

