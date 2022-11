Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2022, ognissanti/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che come ogni giorni propone le sue frequenze su Radio Latte e Miele si concentra sui segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Ecco quali sono le previsioni della giornata di oggi 1 novembre 2022 per questi quattro segni, come sempre alle prese con alti e bassi nel giorno di ognissanti:

Oroscopo di Paolo Fox: la giornata di Leone e Vergine

Leone, Con queste tensioni planetarie, è probabile che tu senta un po’ di livore e che tu possa pensare di non essere ammirato nel modo giusto. Probabilmente, per quanto riguarda il lavoro, ci sono delle perplessità. Il consiglio è quello di muoversi dopo il 16 del mese e suggerisco di meditare, magari isolandosi per un po’, per capire quale sia la strada più giusta da seguire. In amore, qualche dubbio o semplicemente problemi nel dividersi i compiti (penso alle coppie che convivono). Attenzione con i soldi.

Vergine, Un po’ agitati: questo Marte contrario vi mette contro le persone. Alcune situazioni devono essere gestite con molta prudenza: ci sono tipi che si arrabbiano e sfogano la rabbia, ma i Vergine non sono così! Quando si arrabbiano poi non gli passa più: ecco perché spesso i nativi del segno evitano i conflitti e tengono tutto dentro. Se c’è una persona che non sopporti, è probabile che, entro questa settimana: tu le dia il ben servito: attenzione a giovedì e venerdì.

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, previsioni

Bilancia, Si può dire che sono giornate in recupero, però abbiamo visto, tra maggio e settembre, qualche complicazione di troppo. La Bilancia è il segno della diplomazia e anche della verità. Qualcuno potrebbe dire che ciò che è vero per una persona potrebbe esserlo meno per altri: la Bilancia ha un suo senso di giustizia e su questa base si muove. Non tutti sono d’accordo sul suo modo di fare, però quando una Bilancia crede in un progetto, in una persona o in una situazione, va avanti. Conviene oggi sfruttare buone intuizioni.

Scorpione, Avere Mercurio, Venere, Sole favorevoli non può che essere di buon auspicio, anche in vista del futuro. Ecco che i nati sotto questo segno zodiacale possono sentirsi sereni, anche fruendo di semplici emozioni o situazioni contingenti di benessere che adesso potranno arrivare, vista questa bella situazione astrologica. I nati creativi possono fare progetti a lunga scadenza e chi non si sente bene in un’azienda può fare o chiedere dei miglioramenti.











