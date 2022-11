Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 novembre 2022/ Previsioni su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per questo martedì vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quanto riguarda questo quartetto di segni: le previsioni per la giornata per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro mentre la settimana si avvicina al weekend.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le previsioni

Ariete, Questo primo giorno di novembre nasce con la Luna favorevole: certamente di buon auspicio, per un mese importante. So che, tra settembre e ottobre, qualcuno è stato un po’ giù, anche per motivi fisici ed è chiaro che, quando non si ha la forza sufficiente per portare avanti le cose ma si vuole comunque emergere, un po’ di tensione cresce. D’altro canto, non c’è nulla che faccia arrabbiare di più l’Ariete del sentirsi impotente, rispetto a certe situazioni. Consiglio di guardare a novembre come un mese molto importante: chi ha iniziato un nuovo incarico o un progetto avrà moltissimo, dal 16 in poi.

Toro, Forse queste opposizioni rallentano i tuoi progetti. Quando ci sono persone che non ti danno retta oppure devi risolvere un problema familiare, è inevitabile che tu sia un po’ pensieroso. I progetti che iniziano ora sono importanti e forse potrebbero iniziare a dare maggior frutto nella seconda parte del mese. Le opposizioni del momento possono anche indicare che se c’è un ex, i problemi sono irrisolti e chi parte con una nuova idea, all’inizio dovrà vivere qualche contesa.

Oroscopo Paolo Fox: tutto su Gemelli e Cancro

Gemelli, Attenzione agli sbagli che si fanno per motivi banali: quella parla o quel gesto di troppo. Molte volte i Gemelli spesso sono così sereni e positivi, da non pensare alle complicazioni, alle polemiche che possono nascere se qualcosa si fa in maniera sbagliata. In questa giornata di martedì potrete eliminare una stanchezza eccessiva e consiglio di fare tutto con calma, per evitare problemi contingenti.

Cancro, Più motivati, più forti, ma come un cruccio nel cuore, perché sapete di valere e avete fatto anche delle belle cose, ma il premio non è arrivato: chi è stato male, chi se l’è vista con un gruppo non proprio riconoscente e poi devo dire che, soprattutto a ottobre, i sentimenti hanno vissuto dei momenti di crisi. In questo momento, sono belli i transiti di Venere e Mercurio: rappresentano stimoli in amore e voglia di rimettersi in gioco.

