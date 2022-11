Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

E’ arrivata la giornata di martedì con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni in onda come ogni giorno su Radio Latte e Miele. Ultimi quattro segni dello Zodiaco sotto osservazione, tocca a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci scoprire cosa c’è da aspettarsi mentre la settimana entra nella sua seconda parte.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 31 ottobre-6 novembre 2022/ Classifica a I Fatti Vostri

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Sagittario

Tu che vivi sempre nel futuro, perché pensi al passato? Capisco che settembre sia stato un mese, per molti, da dimenticare, ma ora le stelle aiutano il recupero! Anticipo che nella seconda parte di novembre ci saranno maggiori possibilità. Avere una Luna favorevole, come accade oggi, aiuta anche l’amore: detestare le minestre riscaldate è un tema dominante, per i nati Sagittario, quindi, in amore, ci vuole qualcosa di nuovo. Non dico che tutti i Sagittario debbano tradire, ma anche all’interno di un rapporto bisogna trovare nuovi spunti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 ottobre 2022/ Gemelli, Cancro, Sagittario, Capricorno...

Oroscopo Capricorno

Sei forte e lo sarai ancora di più nel 2023, ma quanti intralci causati da persone che non sono all’altezza! In realtà il Capricorno sa benissimo cosa fare, ma è circondato da persone che non sono sulla stessa lunghezza d’onda e dico così per sollecitare anche qualche Capricorno a una forma di controllo. Un momento di agitazione potrebbe tornare per questo motivo e non escludo uno stop per le situazioni che non vanno bene. Quello che mi piace, nella prima parte di novembre, è il recupero dell’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il giovedì

Oroscopo Acquario

Luna nel segno che, in questo caso, rappresenta agitazione: massima prudenza in amore! Sembrano essere delle giornate che fanno salire l’intolleranza. Per le prossime 48 ore, calma e sangue freddo, perché rischi di arrabbiarti con tutti ed è importante evitare qualsiasi tipo di diffidenza: si perderebbero delle occasioni. Se un amore, nelle prossime due settimane, è messo un po’ sotto pressione, prima di dire stop, aspettiamo il 16 novembre, perché poi le cose prenderanno un’altra piega.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Acquario, Pesci: i pianeti

Oroscopo Pesci

Questo è un cielo importante! Anche se, di recente, ti è sembrato di lottare contro i mulini a vento. Per superare le difficoltà, tu devi andare fino in fondo e non riesci a sorvolare le questioni: ecco perché, probabilmente, rispetto a un disagio, a una sofferenza, a un distacco, non riesci a superare subito tutto ed è da qualche mese che stai cercando di recuperare terreno. Ora però abbiamo tanti pianeti a favore! Un nuovo amore potrà nascere libero da pregiudizi e da preoccupazioni e chi vive una nuova storia deve saper dimenticare il passato, per lanciarsi verso il futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA