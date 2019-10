Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 1 ottobre 2019: Gemelli, Cancro, Sagittario, Pesci

Oroscopo martedì 1 ottobre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele per la giornata di oggi, martedì 1 ottobre 2019. Il noto astrologo ha parlato durante la rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha sottolineato segno per segno. Per l’Ariete la prima parte del mese che va ad iniziare potrebbe portare a delle risposte importanti che chiudano tutti i punti di domanda che sono rimasti in sospeso da settembre. Il Toro è decisamente stanco, ma comunque pronto a dei cambiamenti che potrebbero portare a sorridere e a generare una forza di non poco conto. I Gemelli sono pronti a un conto alla rovescia che rischia di tracciare la strada verso successi importanti. Il Cancro ha invece una Luna decisamente favorevole che fa capire come il mese di ottobre sia pronto a partire seguendo i migliori propositi possibili. Il Leone è nervoso e potrebbe grazie alla determinazione riuscire a superare il momento. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scendiamo nel dettaglio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario sta vincendo delle sfide e se non è arrivata una bella risposta può arrivare ora. Il consiglio è di risolvere un problema entro venerdì. Novembre è un bel mese per l’amore. Il Capricorno che ha vissuto una crisi d’amore a metà anno si chiede perché, se si è provocata ci si chiede che cosa si andrà a fare. Ottobre porta giudizio il 7 e l’8. Aumentano le responsabilità, torna la voglia di amare e gli scarsi risultati sono superati. Se si vuole diventare capi non bisogna tirarsi indietro in vista del 2020. L’Acquario ha qualche piccolo fastidio tra martedì e mercoledì, provocazioni sul lavoro, si vuole buttare un po’ tutto all’aria. Giovedì si recupera ma per 48 ore i rapporti d’amore e di amicizia richiedono attenzione. Si è sotto pressione. Si sbotta o comprime tutto dentro e allora si sta male. Dipende molto anche dal proprio ascendente. Un ascendente Capricorno, Toro o Vergine non aiuta a essere esplosivi. I Pesci che dice piccole bugie non si aiuta. Qualcuno l’ha detta per togliersi da un impiccio. Le bugie hanno le gambe corte e se qualcuno poi ha raccontato qualcosa di sbagliato bisogna aspettare il giorno della vendetta e si è molto nervosi. Ottobre dà manforte. Attenzione alle dispute con una persona Leone.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e grazie all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci soffermiamo su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete nella prima parte di ottobre riesce a dare risposta a tutti i perché e ai punti di domanda rimasti in sospeso a settembre, per molti c’è stata una crisi oppure almeno un ripensamento. Il Toro è stanco perché pronto a cambiamenti che non devono essere per forza incredibili. I Gemelli conto alla rovescia. Dai primi giorni di dicembre è il segno a raccogliere soddisfazioni. Darà ragione chi ha una causa in corso. Se si ha torto non si potrà avere ragione ma forse un trattamento migliore. Chi sa di avere ragione si considererà vincente. Attenzione per il Cancro a non discutere sabato e domenica. Un po’ di tensioni risolvibili solo dal giorno 8.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox andando ad affrontare da vicino Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone un po’ di nervosismo nelle giornate di martedì e mercoledì e si è forti nei propri giudizi, si è spesso molto orgogliosi e a volte qualcuno non si rende conto di essere eccessivo. Alcuni Leone vanno fuori di testa e si sentono proprio i migliori al mondo. Si lascia che siano gli altri a parlare, altrimenti non si risulta simpatici, cosa che piace perché si vuole stare sempre al centro dell’attenzione. Chi è stato male tra i Vergine può trovare la persona giusta per uscire fuori da un tunnel. Chi non è mai entrato nel tunnel ed ha dei progetti potrà portarli avanti. La Bilancia ha l’amore in tono ridotto, ma non perché non ci sia si deve pensare un po’ di più al lavoro. C’è poco tempo per amare e lo stress del lavoro incide a livello dei rapporti. Fino a venerdì buon oroscopo per parlare e confrontarsi. Con Capricorno e Ariete qualche quid pro quo. Lo Scorpione ha preoccupazioni, queste stesse difficoltà si ripropongono ogni tanto ma sono minori di quelle di agosto quando qualcuno è stato male ovvero ha avuto un problema personale. Giornate di maggiore interesse anche quanto all’amore.



