Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 ottobre 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro…

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i primi quattro segni per oggi, 1 ottobre 2020. Ariete: giornata turbata per il segno, ci sono giornate in cui però tutto passa. Oggi arriva un premio per la forza, la giornata consente di rivedere alcune situazioni anche sentimentali. Ottobre sarà un mese migliore rispetto a settembre. Se ci sono state delle divergenze, per i problemi magari legati al quotidiano, si potrà recuperare. Toro: c’è bisogno di qualche garanzia in più. Alcuni vogliono vivere una grande emozione, i più fortunati possono pensare di sposarsi. La coppia è stata messa alla prova. I rapporti più fragili sono da osservare soprattutto se ci sono state delle spese per la casa. Venere a breve tornerà attiva e ottobre sarà mese di spolvero.

Gemelli: non ci si deve arrendere. C’è grande capacità mentale e psicofisico. Quando ci si mette in testa qualcosa piano piano si riesce nella svolta. Si hanno anche dei punti deboli, tra cui il fatto che si fanno le cose di fretta. Cancro: ogni tanto ci sono dei turbamenti. Giove e Saturno opposti non vuol dire che le cose vanno male, ma magari ci si può liberare di un peso. Tutto questo porterà un vantaggio o magari qualche inimicizia.

Leone, Vergine, Bilancia, Bilancia cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con altri quattro segni. Leone: il segno è forte, la Luna è ottima e sarà attiva. Arriva Venere nel segno, si deve recuperare quanto si era complicato a settembre. Le storie nuove vanno portate avanti. Vergine: si vivrà un ottobre di forza Giove, Venere, Saturno, Urano tutte favorevoli. Questo è il mese della riscossa. Si potranno ottenere buoni risultati. C’è una bella energia.

Bilancia: non si devono alimentare dissensi, farlo oggi sarebbe sbagliato soprattutto se si ha a che fare con segni come il Capricorno e l’Ariete. C’è una sorta di tolleranza oltre la quale non si riesce ad andare. È facile perdere la pazienza. Scorpione: ogni tanto si è critici con gli altri, ma anche con sé stessi. In questa giornata si potrebbe ripensare al passato e non perdonare un certo atteggiamento. Si cercano persone che non la raccontano giusta. Si è emotivi e dispiace chiudere delle situazioni.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Sagittario, Acquario, Pesci

Ecco gli ultimi quattro segni dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi. Sagittario: grande verve con Luna in ottimo aspetto. La prima parte dell’anno è stata asfittica e gelida per incontri e relazioni, ma anche sul lavoro. Non c’entra con solo la situazione complicata che stiamo vivendo. Spesso nella vita del segno c’è grande forza alternata a fermo. Capricorno: fare i conti con la Luna dissonante, resta un anno importante ma questa è una giornata sottotono nelle prossime 48 ore ci si mette contro qualcuno. Attenzione alla burocrazia e ai cavilli.

Acquario: giornata tranquilla anche se si è partiti male nella settimana con giornate pesanti. Rivoluzionare la propria vita è possibile, pare non ci siano riferimenti però e attenzione ai soldi. Pesci: non si deve stare a pensare al passato anche se conta sempre. Il mese di ottobre deve mettere in chiaro alcune vicende d’amore. Sono coinvolti soprattutto quelli che non si sentono amati abbastanza.



