Oroscopo Paolo Fox oggi 1 ottobre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 1 ottobre 2021.

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per l’Ariete sarà un venerdì dove potreste sentirvi un po’ combattuti. State per affrontare un percorso un po’ tortuoso, ma con la giusta pazienza potrete beneficiare degli ottimi risultati previsti per il nuovo anno, in particolare per maggio 2022. Il periodo è propizio per chi tornerà a dedicarsi agli incontri ma attenzione ad alcune preoccupazioni in ambito economico. Abbiate la voglia di superare alcuni ostacoli che vi limitano da tempo, ma in questi giorni cercate di essere meno permalosi.



Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox chi ha vissuto alcune discussioni in amore nei giorni precedenti potrebbe ritrovare tranquillità nel corso di questo fine settimana. Cercate di vivere le emozioni in maniera spensierata, non allontanatevi troppo dalla realtà. Attenzione ad alcune discussioni in ambito domestico e alle riflessioni di carattere sentimentale.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: i prossimi due giorni potrete contare su una luna in posizione favorevole, a differenza di domenica che risulterà essere una giornata leggermente sottotono. In questo periodo liberate la vostra creatività a discapito della noia. La troppa apatia relativa a cose che non gradite potrebbe mettervi di cattivo umore. Avvertirete comunque una grande forza, approfittatene in particolare questo fine settimana.

