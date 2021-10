Oroscopo Paolo Fox oggi 1 ottobre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 1 ottobre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Per il Capricorno gli impegni in questi giorni sono davvero molti, siete poco disposti a delegare i vostri compiti. Lo stress per la vostra mania di controllo inizia a farsi sentire, inoltre potreste avvertire un certo fastidio per i pochi compensi rispetto all’impegno profuso. L’amore in questo periodo è protetto.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: la Luna opposta indica maggiore calma, forse siete un po’ troppo stanchi o preoccupati. Potreste sentire una maggiore pressione e la paura di non riuscire ad ultimare un progetto al quale state lavorando. Cercate di concentrarvi sull’amore che a partire dalla seconda settimana di ottobre tornerà ad essere meno complesso da gestire.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: con il recupero di energie. Non create dissidi in previsione della giornata di domenica, unico momento sottotono dei prossimi giorni. In particolare tra venerdì e sabato potreste riuscire a superare un problema che vi generava particolare preoccupazione. Per i primi mesi del nuovo anno avrete il favore di Giove, già da ora potete quindi cimentarvi in progetti importanti a medio termine. Chi ha subito una crisi le prime due settimane di agosto è a buon punto per un recupero completo.

