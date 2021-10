Oroscopo Paolo Fox oggi 1 ottobre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 1 ottobre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro questo venerdì potreste subire una leggera agitazione, Sole e Mercurio in posizione dissonante non aiutano. La loro presenza è comunque passeggera, per cui dovrai saper attendere il periodo giusto per ottenere le soddisfazioni che ti aspetti. Il periodo è sostanzialmente di attesa, cerca di recuperare la forma giusta in attesa di condizioni migliori.

Un monito per i nati sotto il segno del Leone: intraprendere un nuovo progetto implica rischiare qualcosa, ma mettersi in gioco in questo periodo può essere la scelta giusta. Cerca di curare i rapporti interpersonali, in particolare nei prossimi due giorni. Venere tornerà favorevole a partire dalla seconda settimana di ottobre, a beneficio delle relazioni sentimentali.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox ricorda come la settimana precedente è stata piuttosto pesante, è arrivato il momento di tornare a dare importanza all’amore. Con l’arrivo di Venere in posizione dissonante dalla seconda settimana di ottobre sarà necessario risolvere il prima possibile eventuali discussioni in corso. Sono previste alcune problematiche di tipo economico, attenzione alle discussioni in ambito familiare.

