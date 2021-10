Oroscopo Paolo Fox oggi 1 ottobre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 1 ottobre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo venerdì avrete un cielo piuttosto positivo, luna, Marte, Mercurio e sole sono tutti attivi. Nonostante il rischio di ricevere alcune accuse, mantenete la calma perché le cose miglioreranno con il tempo. Attenzione ad amicizie che si sono rivelate lontane dai vostri interessi e principi.

Scorpione: per questa giornata cercate di discutere il meno possibile. Esporre le proprie idee in maniera troppo accesa può far passare dalla parte del torto. Venere è in posizione positiva a vantaggio dei rapporti sentimentali. Giove al contrario potrebbe generare qualche preoccupazione di tipo familiare o economico. Cercate di gestire con cautela i rapporti con Leone e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: sarà un venerdì meno stressante grazie alla presenza favorevole della luna. Come per il segno Gemelli bisogna cercare di allontanare la noia il più possibile, in questo periodo dedicatevi a nuove esperienze, in particolare in amore a partire dall’arrivo di Venere previsto per il 7 ottobre. Le coppie che stanno affrontando alcune discussioni importanti dovrebbero cercare di parlarne prima di domenica.

