Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 ottobre 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: i pianeti

Questo sabato inizia con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ha una Luna favorevole che nonostante le preoccupazioni, promette bene. Chi vuole portare avanti una grande idea, ora potrà farlo. Per il Leone, invece, c’è Giove favorevole che rende importante anche il rapporto con gli altri, che sia d’amore o di lavoro. Il Sagittario anche ha la Luna particolarmente favorevole e questo fa sì che ogni avventura, oggi, sia possibile. Venere, inoltre, promette bene in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Luna favorevole

Ariete, hai una Luna favorevole che permette di agire, anche se ci sono state delle preoccupazioni. Gli ultimi tempi ti hanno provocato dei disagi ma tu ti stai impegnando molto in un progetto, per portare avanti qualcosa che hai in mente. I creativi ora posso davvero mettersi in gioco nonostante i problemi da affrontare. Chi vuole portare avanti una grande idea, dovrà rimboccarsi le maniche. L’amore è un po’ sotto pressione: questioni di lavoro, ora, ti portano lontano dai sentimenti ma non esagerare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, l’amore…

Leone, oggi Giove sarà favorevole così come fino ai primi 6 mesi del 2023. Hai tutto il tempo per portare avanti una bella idea. Tra ottobre e marzo anche i progetti d’amore saranno spinti e andranno molto bene. Oggi hai un buon trigono della Luna. Particolarmente importante, ora, è il rapporto con gli altri, che sia d’amore o di lavoro. Nemici? Non curarti di loro, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, hai la Luna nel segno che rende ogni avventura possibile. Ora i più forti sono quelli che non hanno vincoli e che in mente potrebbero avere solo un viaggio o un percorso. Il Sagittario vuole esplorare e se per vari motivi non lo può fare, cercherà l’esplorazione nelle persone, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Sentimenti? Venere promette di più in questi giorni.

