Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 ottobre 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: chi al top?

In questo sabato ci dà come sempre qualche indicazione l’Oroscopo di Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele. Per il Cancro, c’è da pensare forse a percorsi alternativi se qualcosa non sta andando come dovrebbe. In amore forse non c’è la persona giusta e dunque questo porta ad un po’ di frustrazione. Per lo Scorpione, invece, ecco una giornata utile, come tutto il weekend. C’è energia anche se sul lavoro non tutto va per il verso giusto ormai da qualche tempo. Per i Pesci, forse è il momento di rafforzare un sentimento dopo un mese di settembre piuttosto sfortunato dal punto di vista dell’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, percorso alternativo?

Cancro, sei un po’ amareggiato. Forse in questo momento devi iniziare a pensare ad altri percorsi, rispetto al passato. Potresti anche continuare nel tuo percorso, seguendo il tuo intento, cercando però di cambiare strategia. Forse però ora non sei del tutto soddisfatto e sentire giudizi di gente che non ti stima non è semplice. L’agitazione ora può diventare frustrazione. Amore? L’Oroscopo di Paolo Fox dice che se non hai vicino la persona giusta, devi pensare a come rapportarti agli altri in maniera serena.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, i sentimenti…

Scorpione, questo weekend è utile: non solo c’è una buona carica di energia, ma anche quella capacità di intuire le cose prima che accadano. Qualche problema resta sul lavoro. Chi lavora come dipendente e ha voglia di fare delle cose diverse dal passato, per ora non può. Certi progetti sono in corso, ma prima della primavera del prossimo anno non si potrà agire. In questo momento sono favoriti gli studi umanistici, la lettura di testi di psicologia e tutto quell’ambito del mistero e dell’occulto che attrae questo segno. Molto importante adesso è ritrovare un po’ di tranquillità, anche in amore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, forse è il momento di rafforzare un sentimento? Adesso è possibile, ma settembre è stato un mese quasi da dimenticare. Dopo un mese di litigi, forse ora avrete fatto pace col partner o sarete andati avanti anche se forse qualche tensione resta. Guardando le stelle del 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox parla di un grande fascino e una grande capacità di azione. Bisogna recuperare piano piano, anche un po’ di energia fisica in più. Oggi attenzione a non fare le ore piccole.













