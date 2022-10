Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 ottobre 2022/ Il sabato di Gemelli, Bilancia e Acquario

L’Oroscopo di Paolo Fox ci dà le sue indicazioni in questa giornata di sabato 1 ottobre. Oggi, per i Gemelli c’è un cielo positivo per innamorarsi: è giusto ritagliarsi del tempo per frequentare qualcuno con questa Venere così intrigante. Chi vuole perfezionare un rapporto, ora potrà farlo. Per la Bilancia, è un periodo con Venere che transita nel segno. C’è la possibilità di vivere nuovi amori proprio in questo periodo. Per l’Acquario, è importante fare nuove amicizie ma attenzione agli invidiosi.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, confusione ma…

Gemelli, oggi sei confuso ma anche pronto ad innamorarti. Chi in questo segno si sente un po’ affaticato deve cercare di rilassarsi e ritagliarsi del tempo per frequentare qualcuno visto che questa Venere è molto intrigante e potrebbe regalare un’emozione. Chi vuole perfezionare un rapporto, presto potrà farlo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, amore e amicizie

Bilancia, la novità di questo periodo è il transito di Venere nel segno. Questo è un segno al quale piace apparire ma adesso è il momento di non contare solo sull’apparenza ma anche sulla sostanza. Tra la primavera e l’estate, anche chi pensava di essere forte, improvvisamente si è ritrovato a dover combattere con un problema molto importante. C’è la possibilità di vivere nuovi amori, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, per te c’è un progetto innovativo, una nuova esperienza, una missione. Questo segno spesso si butta in mezzo e cerca di portare avanti idee importanti e a volte invece cerca semplicemente di innovare. Se avete un lavoro importante potreste cambiarlo, se avete ereditato un’attività o avete in qualche modo il desiderio di mettervi in gioco, ricordatevi che l’originalità conta, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Amicizie nuove e importanti in questi giorni, ma attenzione agli attacchi che arrivano da qualche invidioso.

