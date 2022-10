Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 ottobre 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: l’amore…

Un nuovo weekend è arrivato e lo iniziamo con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Toro ci sono stati molti cambiamenti ma ora c’è bisogno di ritrovare un po’ di equilibrio proprio per questo motivo. Domenica giornata importante per l’amore. Per la Vergine c’è un po’ di agitazione nell’aria, con l’amore protagonista. Il Capricorno deve stare attento a non dire cose sbagliate all’interno di una relazione perché potrebbe compromettere tutto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 ottobre 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: chi al top?

Oroscopo Paolo Fox: Toro, serve equilibrio

Toro, il tuo segno non ama i cambiamenti repentini, ma ne hai vissuti parecchi dall’anno scorso. Anche chi non si è mosso, ovvero ha lo stesso lavoro o partner, ha cambiato modo di rapportarsi agli altri e adesso si fa anche scivolare un po’ le cose addosso. Questa fase di “quiete dopo la tempesta” porta alla necessità di ritrovare un po’ di equilibrio. Domenica sarà una giornata importante per l’amore dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 ottobre 2022/ Il sabato di Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, determinazione…

Vergine, c’è un po’ di agitazione nell’aria: forse un tuo spazio è stato ridotto, forse in questi giorni pensi di lavorare con persone che non sono molto sincere. Tu sei una persona seria e molto rigorosa, per cui occhio ai pettegolezzi e vai avanti per la tua strada. L’amore è sempre protagonista e chi non ce l’ha lo può trovare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, saggezza, tolleranza e pazienza: queste sono le tre grandi virtù che dovrai sfoderare nel corso dei prossimi giorni e nei prossimi mesi, soprattutto se hai iniziato un nuovo progetto. Sei molto determinato, le persone ti danno fiducia, ma ricorda che a volte serve il compromesso. Bene tentare di fare le cose al meglio e tra oggi e domani, mentre occhio all’amore: dire cose sbagliate può compromettere tutto, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 1 ottobre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA