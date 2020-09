Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 settembre 2020/ Vergine, Cancro, Ariete, Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox torna ancora una volta protagonista per la giornata di oggi 1 settembre 2020. Vergine: Questo periodo sembra aiutare a fare chiarezza all’interno della propria condizione esistenziale. La grande costanza che solitamente rende i nati sotto questo segno particolarmente affidabili, dovrebbe ora essere accompagnata da una buona lungimiranza e dal coraggio di superare le apparenze.Necessari alcuni chiarimenti anche in amore.

Cancro: In questi giorni si fa sentire la necessità di liberarsi di qualcosa. Giove e Saturno opposti sembrano segnalare alcuni blocchi che potrebbero riguardare anche alcune difficoltà lavorative: gli sforzi fatti non sembrano non venir riconosciuti a sufficienza, e ciò potrebbe generare qualche polemica.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete e Sagittario

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con altri due segni. Ariete: Grazie alla grande forza interiore che sta maturando in queste ore sembra finalmente possibile guardare al futuro con maggiore ottimismo. In amore potrebbe esserci stata qualche difficoltà a causa dei numerosi impegni lavorativi e dei vari imprevisti che si sono verificati nell’ultimo periodo.

Sagittario: Queste giornate si presentano molto ricche di idee, ma potrebbero esserci ancora alcuni blocchi che ne impediscono la completa realizzazione generando una notevole frustrazione. Entro fine anno sarà possibile stringere interessanti alleanze. Da domenica si potrà contare su un buon recupero anche in campo sentimentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA