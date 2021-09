Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2021/ Amore e Lavoro per Cancro, Scorpione, Pesci

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 1 settembre 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

I nati sotto il segno del Cancro potrebbero vivere un momento particolarmente tormentato, in amore potrebbe affliggervi il pensiero verso progetti futuri forse troppo ambiziosi o il non essere più convinti dell’amore stesso, averne improvvisamente una visione un po’ offuscata. Venere dissonante ma novità in vista con chiarimenti entro venerdì.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per i Pesci potrebbero arrivare giorni di grande positività grazie al ritorno di Venere in posizione favorevole. Sia chi ha preoccupazioni in ambito familiare, sia chi vive diversi tormenti e privazioni in ambito relazionale, dovrebbe cercare di continuare ad andare avanti ed assorbire il malessere confidando nel destino. Per lo Scorpione in ambito sentimentale i giorni a seguire potrebbero regalare parecchie novità positive.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di lavoro e dello stato di forma psicofisico per il Cancro: nel lavoro invece le perplessità potrebbero riguardare la vostra attuale occupazione. Potrebbero comunque essere giorni proficui per risolvere alcune incomprensioni che si trascinano da tempo. Per i Pesci sul lavoro potrebbe essere il momento di ritrovare un po’ di serenità, magari iniziando ad avanzare alcune richieste necessarie. Con la fine dell’anno la situazione potrebbe migliorare, affievolendo buona parte delle attuali preoccupazioni. Scorpione: I nati sotto questo segno spesso cedono le loro forze a numerosi tormenti, forse è arrivato il momento di avere maggiore coraggio nel rischiare, anche a costo di perdere qualcosa durante il percorso. Forse tu stesso sei stato oggetto di frizioni che non ti riguardavano e che non volevi. Attenzione alle polemiche e perplessità che potrebbero presentarsi in ambito lavorativo, a volte sarebbe meglio disinnescare le discussioni piuttosto che alimentarle.

