Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 settembre 2021/ La giornata di Gemelli, Bilancia, Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 1 settembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Bilancia potrebbe essere il momento giusto per recuperare i rapporti con Acquario, Toro e Leone, segni con i quali in passato ci sono state alcune divergenze.

Per l’Acquario secondo l’Oroscopo Paolo Fox grazie alla presenza di Giove, Saturno, Venere e Mercurio in posizione favorevole, potrebbero essere il momento giusto per dare sfogo alla vostra voglia di cambiare vita in maniera piuttosto radicale. In particolare in ambito lavorativo potreste sentire il bisogno di sentire aria nuova, non vi mancherà una buona dose di coraggio e spregiudicatezza. Per i Gemelli potrebbe essere un momento cruciale per rivalutare diverse relazioni, sopratutto in ambito lavorativo. Grazie alla presenza favorevole di Mercurio, Venere, Saturno e Giove ripartire da zero sarà molto più semplice.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: in ambito amoroso potrebbe essere necessaria particolare attenzione se la vostra mente è focalizzata su due persone diverse. Le bugie non sono mai state il vostro forte, cercate di essere quanto più chiari possibili e non fare confusione. Bilancia: la presenza di Venere a vostro favore potrebbe stimolare positivamente le vostre relazioni, cercate di dedicarvi maggiormente alla complicità e all’amore in generale. Potresti infatti sentire un forte bisogno di rapportarti alle persone in maniera trasparente e diretta, senza lasciarti guidare dal filtri e freni inutili. Per i Gemelli reinventarsi sarà semplice sopratutto nei rapporti amorosi, in particolare se si sperimenta da troppo tempo la solitudine. Si può iniziare a pensare a qualcosa di bello per il futuro, sei più consapevole delle tue capacità e questo vale anche per le relazioni sentimentali che possono tornare importanti: meglio sfruttare questa Venere.

