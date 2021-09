Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 settembre 2021/ Le stelle per Leone, Ariete e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 1 settembre 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Secondo l’oroscopo Paolo Fox sul lavoro se siete dell’Ariete, state acquistando vigore anche se in questo giorno potreste avvertire delle piccole preoccupazioni o un bisogno di maggiore coraggio; il mese di settembre in generale metterà in discussione la vostra capacità di agire e mettervi in gioco. In amore alcune presunte bugie potrebbero essere dissolte dall’arrivo della verità, grazie alla Venere in opposizione fino a venerdì 10 che dice che alcune relazioni sono sotto torchio. Per quanto riguarda la salute è consigliata maggiore attenzione alla propria forma fisica.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox: a partire da domani fino al weekend potrebbero arrivare delle giornate particolarmente interessanti, è bene dirlo sin da questo mercoledì per organizzare cose interessanti nel finale settimana; la vostra tipica voglia di progettare cose ambiziose sarà ancora più evidente. In questi giorni sarà molto più rilevante l’aspetto sentimentale rispetto alla tipica necessità di primeggiare e di nutrire il proprio ego. La passione di certo non mancherà come è d’uopo per questo segno… cuor di Leone!



Per il Sagittario con una Venere in posizione favorevole, che sarà nel segno dal 7 di ottobre, potrebbero esserci momenti importanti per riallacciare vecchi e nuovi rapporti, il vostro bisogno di amore potrà essere ampiamente ricompensato nelle settimane a seguire. Ci sarà più di un mese per accendere vecchie scintille.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Se siete del Leone in ambito lavorativo potrebbe essere il momento di prendere in considerazione progetti e occupazioni che mettano in discussione le vostre abitudini di routine. Secondo l’oroscopo Paolo Fox non sempre una risposta tempestiva è la soluzione, temporeggiare potrebbe fare al caso vostro. Per il Sagittario la vostra predisposizione ai confronti e talvolta agli scontri potrebbe essere ancora più accentuata, in particolare la vostra voglia di conquistare sia in amore che in ambito lavorativo. E’ importante trovare persone che non la diano sempre vinta a un segno come il Sagittario che ha sempre bisogno di cacciare e predare.

