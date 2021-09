Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 1 settembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per la Vergine, secondo l’oroscopo Paolo Fox indica come grazie ad un cielo decisamente favorevole rispetto ai giorni passati, sarà molto più semplice gestirne vecchie ruggini e tormenti. Nei giorni a seguire potrebbero non mancare novità, alla ricerca di elementi nuovi per arricchire la vostra vita in controtendenza con le vostre tipiche abitudini. Il segreto potrebbe essere quello di non rischiare troppo. Per quanto riguarda la salute, forse è necessario un po’ di riposo per rimediare ad un carico di stress dovuto a troppe responsabilità o ad acque troppo agitate nell’ultimo periodo, in questo caso sarebbe opportuno sganciare qualcosa.

Per il Toro: in ambito lavorativo un vecchio progetto potrebbe essere recuperato, Marte è in buon aspetto ma non bisogna aspettarsi fin da subito risultati eclatanti, se nel corso degli ultimi mesi si è dovuto vivere un cambiamento o un nuovo progetto. Con Saturno in opposizione è necessaria maggiore cautela nelle scelte, sopratutto per chi è alle prese con nuovi obiettivi e con colloqui imminenti, inevitabilmente bisognerà rinunciare a qualcosa perché non si può fare tutto. Per il Capricorno in questi giorni potrebbero sorgervi alcuni dubbi riguardanti la vostra relazione sentimentale; sarebbe il caso temporeggiare e di ponderare le vostre parole, in particolare a causa di una Luna non proprio favorevole come si presenta nelle giornate di oggi e domani. Quindi fino a venerdì mattina sarà opportuno fare attenzione.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il Capricorno: Sarà un mese un po’ particolare per le relazioni, soprattutto fino al 10: essere troppo sospettosi a volte può essere controproducente, visto anche il periodo non proprio tranquillo nelle prossime settimane. Per il Toro in amore sarebbe il caso di lasciarsi andare al dialogo il prima possibile piuttosto che aspettare ancora, meglio agire immediatamente piuttosto che aspettare il weekend.

