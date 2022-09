Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 settembre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: previsioni

Arriva il giovedì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 1 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il giovedì dell’Ariete

Ariete: È arrivato settembre e non vedo un cambiamento a livello di forza e di energia, quindi continua la vostra fase di recupero, di rivalsa, di rabbia, se necessario, per riuscire a riconquistare quello che volete. Se poi avete fatto delle richieste, adesso che Giove e Marte sono complici, potreste avere qualcosa di più., proprio in queste giornate del mese. Unico aspetto no? I soldi: questo è il cruccio di tanti, ovviamente, ma nel vostro caso ci sono stati degli imprevisti e questo ha un po’ spiazzato.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Toro e Gemelli

Toro: Non è facile digerire i contraccolpi di agosto e i cambiamenti degli ultimi mesi. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in un modo o nell’altro, avete definito la vostra situazione personale, sentimentale e lavorativa in maniera diversa. Se c’è un’attività in proprio, questo cielo parla di cambio di fornitori, di accordi diversi e anche magari per risparmiare qualcosa. Saturno è sempre dissonante e invita ad andare con i piedi di piombo se c’è una storia d’amore che non va oppure se bisogna recuperare un sentimento. Da lunedì, tutto sarà più facile.

Gemelli: Marte nel segno. Un po’ di nervosismo c’è e potrebbe essere potenziato da lunedì prossimo. Stando all’Oroscopo Paolo Fox conviene fare attenzione in amore! Perché settembre rappresenta una sorta di test, per alcune prove. Non indica necessariamente discussioni sentimentali, in questo momento, ma probabilmente meno tempo da dedicare all’amore. Sfruttiamo quindi questa settimana per intuire se c’è qualcosa che non va. Novità entro domenica.

