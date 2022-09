Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 settembre 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: il giovedì

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 1 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Entro fine mese, grande successo personale, ma il vero momento di forza ci sarà entro la primavera del prossimo anno. Tra settembre e aprile del 2023 secondo l’Oroscopo Paolo Fox,bisognerà mettere in cantiere i progetti più importanti e lavorare sodo, soprattutto se vuoi appagare la tua ambizione. Certo è che nel giro di tre o quattro mesi, tu avrai modo di iniziare un progetto e magari di riprenderlo con altre persone: tutto ciò che imposti adesso è importante, ma cambierà. Molto bella questa Venere che da lunedì aiuterà il tuo cuore.

Cosa devono attendersi Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Un po’ di nervosismo c’è e questo inizio di settembre mi sembra un po’ cupo e agitato. Forse hai troppi progetti in mente? Un arretrato da saldare? È come se fossi in un marasma perché devi fare tante cose e, con ogni probabilità, sei a metà dell’opera oppure devi proprio ripartire da zero. Questo è un discorso particolarmente sentito da tutte le persone che devono iniziare una nuova collaborazione o magari si stanno mettendo in gioco in nuovi settori. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox ci vuole un po’ di pazienza soprattutto oggi e domani. Buone notizie da lunedì per l’amore.

Pesci: Questo mese di settembre vi fa dire tutto quello che pensate e che magari avevate tenuto dentro di voi. L’amore assume un ruolo secondario: nella migliore delle ipotesi, siete appassionati e avete una persona cara al fianco, però avete bisogno di mettere in chiaro questioni di carattere professionale. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox nel periodo dal 5 fino a fine mese, molto spesso vi ritroverete sul lavoro a discutere oppure a chiedere con determinazione un cambiamento. Bisognerebbe capire cos’è che non va e affrontare il tutto con coraggio. Se c’è una persona che insiste nel volervi farvi fare cose che proprio non volete fare, probabilmente dovrete arrabbiarvi. Tensioni da risolvere anche in casa.

