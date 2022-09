Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 settembre 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Arrivati a giovedì 1 settembre 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Un po’ di attenzione all’aspetto finanziario, perché è vero che Mercurio transita nel segno, ma è anche vero che in questi giorni è opposto a Giove: questioni di soldi possono essere un po’ il pensiero del periodo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox se hai un ‘attività, avrai recuperato e adesso sei più certo del fatto di farcela, tuttavia tanto entra e tanto esce e già questa sarebbe una condizione buona. Hai voglia di vederti meglio, più piacevole e quindi se la bellezza è il tuo chiodo fisso, potresti anche fare delle cure estetiche o comunque cercare di apparire al meglio di te.

Cosa attende Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Sei una persona che si impegna tanto, che vuole tanto e pretende anche dagli altri. Luna nel tuo segno significa vivere delle intuizioni: questo è un cielo che può portare delle soluzioni, che può offrire una visione più chiara delle cose che hai attorno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox le problematiche maggiori potrebbero essere state d’amore e qui metto in ballo anche le coppie consolidate: agosto è stato un mese di fastidi o di tensioni. Chissà quanti, pur volendosi bene, hanno trovato una situazione che non ha agevolato l’unione. Le relazioni sono importanti nella tua vita e ora vanno rafforzate.

Sagittario: Parlare d’amore per voi è cosa normale, perché avete un’idea onnicomprensiva del concetto: amore per le cose che fate, per il lavoro e avete bisogno di passione per portare avanti un progetto e credere in tutto quello che desiderate. Spingo coloro che sono rimasti delusi da un sentimento a fare chiarezza subito, perché da lunedì Venere inizierà un transito un po’ strano e chi è in dubbio fra due storie dovrà fare una scelta. Comunque si cade in piedi, perché sarete voi a scegliere se continuare o no, se innamorarvi o meno. Giove è favorevole e protegge.

