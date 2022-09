Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 settembre 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Le previsioni per la giornata di giovedì 1 settembre 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Cancro

Cancro: Sappiamo che in questo momento c’è tanta agitazione, dentro e fuori di te. Anche il lavoro risponde meno ed è normale che un progetto si sia arenato e magari se, in questi giorni, per circostanze esterne e non per colpa tua, sei un po’ più preoccupato per il futuro. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox naturalmente questa situazione si può riversare anche in amore. Prudenza! Se una storia è nata da poco o se c’è stato un problema relazionale, bisogna tentare di risolverlo. Lo dico perché il Cancro ha sempre bisogno di un aiuto in amore e. anche se riesce a fare le cose da solo, per questo segno avere una persona amata è uno sprone in più.

Leone e Vergine, che giovedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: In questo giovedì qualche contrasto potrebbe nascere e tu sai benissimo che quando c’è qualcosa che non ti va bene mandi a dire tutto quello che non ti piace. Sei molto diretto, per cui potresti fare due errori: di valutazione e di diplomazia. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox i separati possono trovare una nuova passione ed è bello questo cielo per chi vuole innamorarsi, convivere e sposarsi. La giornata di oggi non fa testo: è solo un po’ di nervosismo passeggero.

Vergine: Pensieri positivi: questo conta!Peccato che dentro di te ci sia tanta agitazione con Marte contro. Ho idea che anche i Vergine ambizioni e pronti all’azione, in questo momento siano un po’ in letargo oppure non vogliano frequentare un ambiente già conosciuto in cui c’è troppo da fare o ci sono pochi aiuti. Insomma, la volontà ci sarebbe, ma se qualcuno ti aiutasse sarebbe anche meglio. In amore, lunedì 5 Venere entra nel tuo segno.

