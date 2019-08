Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 10 agosto 2019: Sagittario, Scorpione, Leone, Toro

Oroscopo di oggi sabato 10 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna in onda su LatteMiele anche per la giornata di oggi sabato 10 agosto 2019. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Per l’Ariete la settimana è iniziata in maniera confusa, ma ora potrebbero arrivare delle belle emozioni. Il Toro ha iniziato agosto in maniera tranquilla, in questo momento però è apatico e non ha voglia di fare nulla. I Gemelli sono decisamente tesi e non riesco ad organizzarsi, in una giornata che potrebbe portare a un pesante scivolone. Per il Cancro questo potrebbe essere un punto di non ritorno con qualche complicazione non facile da gestire. Il Leone è francamente irresistibile e riesce così a regalare ottime risposte anche a chi lo circonda. La Vergine sta cercando delle conferme anche se non è facile farlo.vClicca qui per l’oroscopo della settimana.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si è irresistibili, c’è un bel transito planetario nel segno. C’è una bella vittoria in vista, una grande forza in più. La forza delle parole conta, si può anche dire basta alle situazioni che non convincono o creano sconforto. Si è certi di fare il bello e cattivo tempo, si consiglia di mettersi in gioco senza fare molto i supponenti, a maggior ragione nell’amore. Vergine: bisogna cercare sempre conferme nella propria vita, ma spesso si è attratti da persone molto misteriose, che magari hanno degli intrighi da proporre. Bilancia: qualsiasi cosa si abbia in mente è meglio parlare sabato, si deve evitare di farlo la domenica. Questo week end comporta un piccolo stress, soprattutto quelle coppie che hanno avuto problemi nel passato più recente. Scorpione: si vivono delle giornate di recupero, se paragonate agli inizi del mese. Si consiglia di controllare la forma fisica e l’amore.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e proseguiamo nello studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: questa settimana è iniziata in maniera piuttosto irregolare, adesso potrebbero attualmente rivelarsi emozioni diverse. La prima parte di agosto è vincente, nonostante qualcuno possa sentirsi affaticato e teso: avere molti pianeti a favore vuol dire risvegliare l’ambizione. Toro: tutti hanno iniziato in maniera tranquilla il mese di agosto, mentre quella di oggi non può essere definita crisi ma voglia di non fare nulla. L’aspetto planetario è piuttosto pesante, rappresentano un po’ di stanchezza che bisogna combattere e superare. La seconda parte di agosto vede questi vincitori, si potrebbe fare qualcosa di importante già dopo il 20 agosto. Gemelli: la giornata nasce con molta tensione, qualche piccolo conflitto interiore che andrebbe controllato. In genere non si vivono situazioni sentimentali semplici, si vuole avere al fianco qualcuno che sia intelligente e pieno di ingegno. Cancro: è un punto di non ritorno per le complicazioni nate di recente, se è stata assegnata una specifica mansione bisogna dare il proprio meglio e riuscire negli intenti preposti, ma gli altri sembrano non accorgersene.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si potrebbe vivere una condizione di grande energia positiva. Si vivono delle occasioni in più perché si è pronti alle nuove sfide, grazie ad un cambiamento voluto dal destino. In amore è possibile accrescere le passioni nate da poco. Capricorno: fine settimana in crescita, domenica la Luna sarà nel segno. Si avrà voglia di fare, grazie alla propria ambizione, con un po’ di creatività e buona volontà riuscirete in tutto ciò che si vorrà, soprattutto a partire da settembre. Acquario: si rimanderà un incontro alla seconda parte del mese, è meglio evitare scontri. Forse servirebbe andare a parlare con qualcuno per maggiori chiarimenti, si odiano le piccole questioni pratiche che possono prendere piede. Bisogna pensarci bene prima di discutere in amore. Pesci: le stelle sono un po’ conflittuali, l’autunno sarà di successo ma per ottenerlo bisogna interrompere alcune questioni.



