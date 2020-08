Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 agosto 2020: Leone, Vergine

Andiamo avanti con lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Leone: Questa settimana sembra iniziare all’insegna di un diffuso nervosismo dovuto ad alcuni contrasti. Un’eccessiva sincerità potrebbe portare qualche problema all’interno di alcune relazioni: sarà bene riuscire a mantenere un atteggiamento piuttosto diplomatico per non incorrere in seccature eccessive.

Vergine: Queste giornate sembrano regalare una grande energia utile a recuperare in seguito alle difficoltà appena trascorse. Buone possibilità per le relazioni interpersonali, mentre la fine di agosto non tarderà a portare con sé buone soddisfazioni nella vita quotidiana.

Oroscopo: Bilancia e Scorpione cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox. Bilancia: Questo fine settimana sembra essere trascorso in maniera un po’ difficile a causa di alcune incertezze dovute a delle insicurezze lavorative che potrebbero aver influito negativamente su alcuni rapporti. Sarebbe bene riuscire a non lasciarsi trascinare dal nervosismo.

Scorpione: Una Luna opposta potrebbe portare qualche piccola difficoltà durante la giornata di oggi, ma il mese di Agosto sembra poter regalare una buona energia. Favoriti i sentimenti, che potranno contare su una buona situazione astrologica soprattutto nella giornata di Ferragosto.



