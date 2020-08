Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 agosto 2020/ Quali i segni top e flop in amore e lavoro?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a parlare anche oggi, 10 agosto 2020, dei segni al top. Seguiamo quanto raccontato dal noto astrologo ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il Toro avrà una giornata di grandissime possibilità. La Luna è nel segno, Giove e Saturno sono decisamente positivi. C’è l’opportunità di intraprendere delle relazioni interpersonali intriganti e dei progetti che potrebbero davvero portare a qualcosa di interessante a livello professionale. I Gemelli hanno una situazione da considerarsi positiva nonostante ci siano ancora delle difficoltà nel riuscire a recuperare dei ritardi in diversi campi. Il Cancro invece ha Venere nel segno, questo fa capire che per quanto riguarda l’amore ci saranno delle situazioni veramente molto importanti. Per il Sagittario la settimana inizia decisamente bene, nonostante ci si porti dietro qualche ruggine legata all’anno passato.

Oroscopo amore: L’Ariete non ha grandi possibilità per quanto riguarda le relazioni, ma potrà avere delle occasioni interessanti visto che rimangono favoriti gli incontri occasionali. Venere è nel segno del Cancro che ha grandissima voglia d’amare. Si potrebbe dunque avere la forza per esporsi dal punto di vista delle relazioni interpersonali e anche familiari. Il mese d’agosto permetterà di fare un salto di qualità per quanto riguarda le emozioni. Il Sagittario deve recuperare il tempo perduto per arrivare a dei risultati che nell’ultimo periodo non si sono verificati. C’è forza e grande attenzione per raggiungere le soddisfazioni a cui ormai da tempo si ambisce senza grande fortuna. Il Capricorno deve stare attento perché nonostante un cielo davvero molto positivo potrebbe trovarsi a vivere qualche polemica dal punto di vista dell’amore. Serve decisione e volontà per trovare finalmente la felicità.

Oroscopo lavoro: Il Toro inizia la settimana con buonissime possibilità dovute alla presenza nell’orbita della Luna e di Giove e Saturno positivi. Questi permettono di veder favoriti i progetti che si intende portare avanti dal punto di vista professionale. L’Ariete è in un momento non dalla facilissima lettura per quanto riguarda le relazioni interpersonali, queste potrebbero mettere in difficoltà anche qualche situazione di lavoro. La Vergine trova nel mese d’agosto la possibilità di vivere un momento davvero molto interessante verso il futuro. Si deve però prendere tutto con le molle e cercare di godersi le soddisfazioni che arrivano nel quotidiano. La Bilancia non si deve lasciare trascinare dal punto di vista del nervosismo che può diventare protagonista e complicare anche delle situazioni lavorative che si pensava potessero essere dalla facilissima lettura. L’Acquario deve fare attenzione in un periodo piuttosto statico.



