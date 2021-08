Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 10 agosto 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Ariete, voi sapete che durante l’estate scrivo il libro dell’anno dopo, quindi adesso sto scrivendo il libro del 2022. E devo dare un anticipo, un’informazione all’Ariete: Giove sarà nel segno. Giove, da maggio 2022, sarà in questo segno. Cari Ariete, la riscossa è dietro l’angolo, datevi da fare: lo so, molti hanno dei debiti, forse hanno dei problemi gravi e non è che le stelle possano risolvere tutto, però già sapere che inizia una fase migliore è importante. L’amore è in secondo piano rispetto ad altre problematiche.

Oroscopo Paolo Fox 9-10 agosto 2021/ Voglia d'amore per l'ariete, i pesci...

Sei nato sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox potresti anche assumere il ruolo di educatore: i Leone che hanno più di quarant’anni, o comunque che sono saggi, che hanno una buona esperienza, sono contenti di dare le proprie esperienze e concederle agli altri. Quindi nel ruolo di insegnante o di saggio, ti trovo bene. C’è un po’ di agitazione in amore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 agosto 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e lavoro

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per l’Ariete in questa giornata c’è una grande carica vitale, che significa che è più agitato del solito, perché lo sappiamo, questo è un segno che fermo non sa stare. Se vedete un Ariete pigro, indolente, che non si muove: o non è un vero Ariete, ha qualche ascendente che lo corregge, oppure è un persona che ha dei problemi. Ora in effetti di Ariete un po’ mogi ne abbiamo visti tanti in questi ultimi due anni, ma non perché avessero perso questa capacità di reazione, ma solo perché ogni tanto si sono, diciamo depressi, innervositi. Ogni cosa costituiva un problema, alcuni ostacoli saranno sembrati insormontabili, ma adesso abbiamo un cielo migliore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 agosto 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: le previsioni

Sul lavoro se siete del Leone nonostante abbiate un carattere impulsivo forte, in questi giorni vi troverete in una condizione di imbarazzo, magari anche di tensione interiore. Tanti devono chiudere una situazione di lavoro, sono pronti a fare qualcosa di nuovo: non è un problema, perché il Leone ha sempre tante risorse, però l’importante è che ci sia una sfida da portare avanti. Il Sagittario è fortemente in dubbio: questo inizio settimana è perfino un po’ arrabbiato. Forse sei tu ad essere arrabbiato con un gruppo, con una persona nel lavoro. Se ti sei sentito messo da parte, se c’é qualcuno che , grazie ad una raccomandazione, ti ha messo da parte oppure se senti che qualcosa non va per il verso giusto, ricordo che il Sagittario è governato da Giove e che rappresenta la giustizia, quindi quando vedi un’ingiustizia ti infervori: lascia passare del tempo. Da giovedì va meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA