Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 10 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dei Pesci l’imperativo è: pensa a te stesso, ritrova una buona serenità interiore: sarà la chiave del successo per ottenere delle novità che, più dell’amore, interesseranno una crescita professionale. Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro, per il lavoro: progetti per l’autunno, anche nuovi. Lo Scorpione concluderà questa settimana con la Luna nel segno: questo garantisce emozioni speciali. Così come il periodo tra giugno e luglio è stato polemico, difficile da gestire, adesso o tu hai cambiato atteggiamento nei confronti dei problemi, quindi ti fai scivolare le cose addosso

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: questo martedì è confuso. Qui abbiamo due grandi categorie di nati sotto questo segno zodiacale: chi ha una crisi d’amore ed è particolarmente danneggiato a livello psicologico e chi ha investito in una storia, forse in maniera eccessiva. Lo dico a chi magari sa che i prossimi mesi saranno impegnativi per la casa, per la famiglia, per un figlio. In realtà in questo periodo deve stare attento a non esagerare nelle storie d’amore, dando troppo spazio solo magari per vendicarsi di un ex, per far sapere a qualcuno che gli ha fatto del male che ora sta bene. Per lo Scorpione c’é una fase migliore per le coppie: ci si prende un po’ meno di petto, ci sono delle emozioni condivise, e questo è un ottimo cielo per chi vuole innamorarsi e vuole ripartire da zero. Il Cancro deve pensare all’amore, soprattutto adesso, poi Ferragosto sarà una giornata molto particolare e lo anticipo: anche per quelle coppie che magari hanno vissuto un problema. sarà il caso di parlare in maniera molto serena, esprimere i propri sentimenti in maniera diretta, anche se ci sono delle perplessità, perché tutte le situazioni poco chiare e le cose non dette potrebbero diventare un boomerang dopo il 16, quando Venere inizierà un transito un po’ pepato: gli innamorati parlino.

