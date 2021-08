Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 10 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: almeno fino a mercoledì cerca di non arrabbiarti e di farti scivolare le cose addosso. Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo segno potrà contare sulle giornate giovedì e venerdì, quando la Luna toccherà il segno: io ti ho messo al secondo posto in classifica questa settimana, perché questo è un cielo di rinascita, un cielo che porta amore, che porta sensazioni speciali. Inizia una settimana di grande interesse per i cuori innamorati ma anche e soprattutto per i single, perché Venere entrerà nel segno subito dopo Ferragosto, Ora non siamo così fiscali: un amore potrebbe nascere anche adesso e diventare più importante da lunedì prossimo. L’Acquario ogni tanto si perde nei suoi pensieri: gli amori sì, se sono trasgressivi, se portano emozioni e lo dico in particolare a coloro che va avanti da tempo.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario: lo sai che quando parli, quando dici tutto quello che provi, rischi di offendere le persone? Perché sei molto diretto e a volte perdi il senso della diplomazia: cerca di stare sereno e organizza al più presto un Ferragosto divertente. Per i Gemelli: caos, nervosismo, soprattutto se intendi riprendere un’attività, se stai organizzando qualcosa. Un giorno ti sembra di essere arrivato finalmente al dunque e poi il giorno dopo si riparte da zero: questo disordine, che ogni tanto fa anche parte della tua vita e può essere persino creativo, va in qualche modo messo in regola, perché altrimenti diventerà anche fonte di disagio fisico.

