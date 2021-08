Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 10 agosto 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Il Toro è molto più libero, grazie a questo cielo di agosto: il paragone va fatto con gli inizi di luglio, quando ogni giorno c’era una polemica nuova da affrontare. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il Capricorno vuole gestire la propria vita lavorativa con successo e in questo momento puoi anche ricevere delle proposte: magari non sono proprio come le volevi tu, però, piuttosto che restare a piedi, forse è meglio saltare sul primo treno, anche se non è ad alta velocità e anche se non va di corsa come avresti voluto.. Se sei della Vergine sei primo in classifica, non potrebbe essere diversamente, perché proprio in questi giorni abbiamo una forte concentrazione di pianeti nel tuo segno, e quest’agosto potrebbe anche essere il mese giusto per fare una scelta di lavoro, per avere finalmente il ruolo che ti spetta. Io penso anche a quelli che per anni hanno fatto un lavoro dimesso, in un angolo e adesso improvvisamente si trovano al centro di tanta attenzione, oppure, se hanno lavorato bene, raccolgono i frutti di un’esperienza che dura da anni.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Anche chi ha un figlio potrà aiutarlo ad aprire un’attività o comunque potrà espandere le sue emozioni. Bello questo cielo anche per le relazioni. Per il Capricorno: sfruttatelo questo momento. In amore dovete parlare subito, entro domenica, soprattutto se c’è qualcosa che non va: perché tutte le situazioni che non verranno chiarite, potranno diventare difficili da sanare dopo il 16. Per il Toro abbiamo la Luna favorevole e Venere eccellente, quindi, in questi giorni, puoi essere più magnanimo nei confronti del partner, soprattutto se lo hai messo alle corde negli ultimi tempi. Piccole novità.

