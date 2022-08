Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 agosto 2022/ Cancro nervoso, Leone e Vergine…

L’oroscopo di Paolo Fox anche oggi, mercoledì 10 agosto 2022, dispensa dritte su amore, lavoro e salute a coloro che sono appassionati di astri. L’esperto, come di consueto, ha esposto le sue previsioni nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Andiamo a scoprire cosa ha detto per coloro che sono nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, problemi a lavoro per il Cancro

Caro Cancro. Un po’ di confusione e nervosismo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, c’è: arriva direttamente dal lavoro, in cui alcune certezze non ci sono. Forse bisogna evitare le chiacchiere e le voci di corridoio. La lealtà e la libertà non devono mai essere messe in discussione e probabilmente qualcuno, di recente, ha messo alla prova la tua pazienza. Forse conviene lasciar correre, con la consapevolezza che il weekend sarà migliore.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle per Leone e Vergine

Continua la situazione di recupero per i nati sotto il segno del Leone: non ci sono pianeti contro, a parte Marte che rappresenta la fretta di arrivare e una certa ambizione che andrà dosata. Anche nei periodi “spinti” bisogna stare attenti, soprattutto se di nascita si è volitivi. Il Leone che nasce orgoglioso, forte, anche un po’ narciso ed egocentrico, con tutte queste stelle a favore, potrebbe essere un po’ troppo despota, protagonista nella vita degli altri: attenzione, perché bisogna sempre ascoltare il parere degli altri. La Luna fra domani e dopodomani sarà un po’ ambigua e conviene evitare situazioni compromettenti.

Per la Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si possono risolvere tante cose. L’inverno di quest’anno e la primavera del 2023 saranno le stagioni più importanti. Ci sono tanti Vergine che si sono prefissati di raggiungere un traguardo importante entro l’inizio del prossimo anno oppure ci saranno delle prove da superare fra gennaio e aprile. Avete sempre tanta voglia di fare: avere un ruolo sociale importante è necessario, ma attenzione a lasciar spazio all’amore.











