Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 agosto 2022/ Le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox si rinnova anche in questi intensi giorni di estate: oggi, mercoledì 10 agosto 2022, l’esperto di astri ha svelato le sue previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli. Cosa accadrà loro, tra amore e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox, buone notizie per l’Ariete

Cari Ariete. L’unico limite del periodo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è prendersela con chi ti fa solo perdere tempo, non concentrare i tuoi pensieri su qualcosa di vitale e assolutamente importante. È utile far valere le tue idee, quasi cercare una rivincita contro un passato che è stato inconcludente. Evita scontri diretti e ricorda che Venere, da domani, inizia un transito bello: se c’è un amore si rafforza, se non c’è si può trovare e, in caso ci siano dispute, si spera che ci sia un chiarimento. Altrimenti ricordiamo che, anche in periodi tosti, avere una Venere favorevole significa prevalere.

Oroscopo Paolo Fox, quale sorte per Toro e Gemelli?

Per i nati sotto il segno del Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, c’è una disputa d’amore in corso, con i parenti anche o forse qualche discussione fra genitori e figli. Non ci si esime: se c’è un contrasto o un battibecco lo si affronta, ma bisogna esser cauti. Il nuovo transito di Venere, da domani, insiste nel voler tentare di far trovare nuovi equilibri alle coppie, ma è un transito un po’ pesante.

Diversa la situazione per i Gemelli. L’amore può tornare ad essere vincente e convincente e sono da segnalare le due giornate del’11 e del 12 agosto: se ti piace una persona, frequentala. Il cielo è importante, ora ci sono il Sole, Venere e Giove con te. Se frequentiamo luoghi dove è più facile un incontro, un’occhiata arriverà. Nelle storie ossidate nel tempo, Venere non ha il potere di far tornare la giovinezza nel rapporto, però può chiarire tante cose che non vanno.

