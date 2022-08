Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 agosto 2022/ Le stelle di Capricorno, Acquario e Pesci

È arrivato anche oggi, mercoledì 10 agosto 2022, il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per questa nuova giornata. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani 11 agosto: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo di Paolo Fox, Capricorno al top

Caro Capricorno. La Luna, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è nel segno. Tu prendi tutto molto seriamente e, se ti impegni in un progetto, lo porti avanti. Risulti essere anche molto credibile e avrai certamente molti consensi. Quel Giove storto però dice che devi lottare quotidianamente con persone che cercano di crearti dei problemi dal nulla e questo alla fine può essere molto stancante, anche perché tu non sei una persona che si mette a guardare i dettagli: tu vuoi portare avanti una grande idea, cercando di conservare un’attenzione particolare per ciò che è rilevante. Poiché sei una persona che si impegna molto, dovrai attendere un po’ di più per vedere dei risultati. Giornata, nel complesso, fertile.

Oroscopo domani 10 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Lavoro e...

Oroscopo di Paolo Fox, tutto su Acquario e Pesci

Per quanto riguarda l’Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna tra qualche ora sarà nel segno e aumenterà questa voglia di fare e di divertirsi. Le persone che hanno superato una certa età adesso noteranno delle cose strane: andranno a ripescare un brano che magari ascoltavano in adolescenza, senza nostalgia, ma sentendosi più giovani! C’è chi ad esempio vorrà andare in moto, in bicicletta, insomma l’Acquario vorrà cancellare i limiti anagrafici e chi è già giovane, ovviamente, avrà una spinta in più. Per l’amore, il dialogo con una persona torna, ma sarà stridente e infatti, da domani, le storie che non vanno bene andranno protette.

OROSCOPO DOMANI 10 AGOSTO 2022: ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO/ Amore, lavoro e salute

Per i Pesci il periodo è meno fertile. Chi vuole sposarsi o convivere avrà un periodo importante, tuttavia non si può dimenticare quelli che hanno un matrimonio che va avanti da tempo e che, dall’estate dell’anno scorso, si sono sentiti un po’ sminuiti, nelle relazioni. C’è sempre questa condizione di disagio: “Ho dato più di te, ho fatto più di te”, ma l’amore non è una competizione: dovrebbe esserci una condivisione di affetti. È possibile lasciarsi andare a un incontro occasionale. Inoltre, in questo momento, la maggioranza dei nati nel segno sta pensando a come sbloccare delle questioni di lavoro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA