Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 agosto 2022/ Sagittario al top, Bilancia e Scorpione…

La settimana è arrivata al giro di boa e in molti vogliono scoprire cosa riserva loro l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 10 agosto 2022. L’esperto di astrologia come di consueto ha soddisfatto le curiosità di tutti nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa ha detto per quanto riguarda i nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Capricorno.

Oroscopo di Paolo Fox, nervosismo per la Bilancia

Cara Bilancia. Una parola di troppo, un’affermazione intesa male può generare fastidi: ricordatevi che, in questo momento, per una stupidaggine, potrebbero nascere incomprensioni, anche sul lavoro. Siccome quando poi torniamo a casa nervosi e amareggiati, si rischia di battibeccare anche con il partner, la prudenza, secondo i preziosi consigli dell’oroscopo di Paolo Fox, deve essere doppia, soprattutto in una giornata come questa.

Oroscopo di Paolo Fox, le stelle di Scorpione e Sagittario

Oroscopo di Paolo Fox costruttivo nel settore dei contatti e dello studio per i nati sotto il segno dello Scorpione. Qualche ora ancora con Venere amica: se ci sono delle situazioni in sospeso potranno essere chiarite. Lo Scorpione, un po’ come il Toro e anche l’Acquario (attenzione nel rapporto fra questi tre segni), adesso punterà i piedi e non sarà più pronto a giustificare, ma darà ultimatum: adesso sarà “o dentro o fuori”. Per quanto riguarda i rapporti di famiglia, ci vuole pazienza.

Per i Sagittario, invece, Giove favorevole, Venere amica da domani e un Sole che vi aiuta. Da parte vostra c’è l’assoluta buona volontà per riuscire a fare delle cose e poi questo è un periodo totalmente diverso rispetto al 2020/2021 perché, a parte tutto ciò che è successo nel mondo, voi avete avuto delle situazioni di blocco che comunque avreste vissuto e sono state peggiorate dalla situazione sociale. Visto che c’è stato un tempo difficile, è giusto che arrivi anche il tempo della riscossa: agosto è anche il mese dell’amore e degli incontri.

