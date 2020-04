Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 aprile 2020/ Cancro, Ariete, Vergine e Capricorno

Oroscopo: le previsioni di oggi 10 aprile per Cancro e Ariete

Per l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Cancro e Ariete. Cancro: momenti di disagio alternati a grande forza. Tra martedì e mercoledì c’è stato da discutere. Questo weekend particolare di Pasqua aiuta ad essere molto più forti. Se si è litigato di più si mette a rischio la pazienza degli altri. Ariete: si prospetta una Pasqua interessante nei limiti nel quale c’è quello che stiamo vivendo. C’è una Luna favorevole e va ricordato che questo segno anche nei momenti più difficili trova quel coraggio che manca ad altri. Venere torna attiva e fa pensare a un riavvicinamento se c’è stato un allontanamento o a un sentimento che cresce. Qualcuno di volenteroso starà facendo progetti per la fine del mese. Tempo di risvegli.

Paolo Fox, oroscopo per Vergine e Capricorno

Voltiamo pagina ed ecco quanto riportato dall’oroscopo di Paolo Fox per Vergine e Capricorno. Vergine: ci sono delle ferree regole nella vita. Ogni giorno se non si compie un certo rito non si sta bene. Con questo resta un momento in cui ritrovare il controllo di sé stesso. Giove in ottimo aspetto, si vincono delle sfide. Questo è un anno importante. Anche se il periodo è difficile ci sarà modo di cavarsela per le questioni pratiche. Attenzione in amore a non tralasciare nessuno. Capricorno: si è in grande recupero. I primi sei mesi del 2020 sono importanti. Questo è un anno importante per i segni di terra. Ci sono anche dei momenti difficili, ma anche in questi chi ha grande cielo può recuperare.



