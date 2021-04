Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

L’oroscopo Paolo Fox si concentra sui segni di fuoco: ecco cosa aspettarsi per Ariete, Leone e Sagittario nella giornata di sabato 10 aprile 2021 per le previsioni dell’astrologo su Radio Latte e Miele.

Ariete e Leone: le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox

Per i nati sotto il segno dell’Ariete l’Oroscopo Paolo Fox vede che l’ingresso della Luna nel segno potrebbe portare qualche importante rivelazione, specialmente per chi ha appena inaugurato un nuovo progetto. Il mese di Aprile sembra promettere alcune risoluzioni importanti relativi a problematiche che si protraggono da tempo permettendo a molti di dimostrare le proprie capacità.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Per il Leone le giornate di questo fine settimana sembrano regalare una bella energia, soprattutto per quanto riguarda l’ambito sentimentale. In queste ore l’amore potrebbe riprendere quota, ma sarebbe bene cercare di lasciare al di fuori della coppia le possibili tensioni legate ad una situazione lavorativa poco soddisfacente.



Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 aprile 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox: la giornata per il Sagittario

Infine le previsioni sui segni di fuoco per quanto concerne il Sagittario. Venere, Luna e Sole favorevoli invitano a dedicarsi ai sentimenti, cercando di rafforzare un rapporto che nel corso di Marzo potrebbe aver vissuto qualche tensione. Il mese di Aprile sembra regalare una buona energia, indispensabile per concretizzare un bel recupero, apprezzabile già a partire da questo fine settimana.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA