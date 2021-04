Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 aprile 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci

Su Radio Latte e Miele l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di sabato 10 aprile 2021 ha offerto le sue previsioni anche per i segni di acqua: vediamo dunque che giornata potrà essere per i nati sotto i segni del Cancro, dello Scorpione e dei Pesci.

Cancro e Scorpione: l’Oroscopo di Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno del Cancro le giornate di questo fine settimana potrebbero portare qualcuno a vivere un po’ di frustrazione, specialmente se negli ultimi tempi le dinamiche di un rapporto potrebbero averlo fatto sentire messo da parte. Queste ore invitano ad evitare tensioni, ma anche a non isolarsi: i problemi meritano di essere affrontati con calma.

E lo Scorpione, invece? Un po’ di insoddisfazione in ambito lavorativo e le scarse soddisfazioni che la vita sentimentale sembra riservare ai nati nel segno potrebbero portare un po’ di stanchezza mentale: riuscire a distrarsi potrebbe aiutare a ritrovare un po’ di serenità.

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo di Paolo Fox

Infine tocca ai Pesci. Le trasformazioni avvenute nel corso dell’ultimo anno potrebbero spingere qualcuno a mettere in discussione alcune relazioni. Specialmente se si ha a che fare con persone nate sotto il segno dei Gemelli, della Vergine o del Sagittario, potrebbero nascere dubbi importanti. Attenzione all’aspetto economico.

